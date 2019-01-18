Уровень оплаты за электроэнергию в Азербайджане в 2018г составил около 95%

Потребителям электроэнергии в Азербайджане в 2018 году заменили около 187 тыс. счетчиков, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.
«В 2018 году 186,672 тыс. абонентам электросетей осуществлена замена старых счетчиков на новые. Из общего числа 171,739 счетчиков пришлись на долю абонентов категории население, 14,933 тыс. счетчиков - на другие категории», - отметили в министерстве.
В результате проведенных работ потери электроэнергии были снижены до 9,8%, общий сбор средств за поставляемую электроэнергию по итогам 2018 года составил 94,7%.
В министерстве также сообщили, что число абонентов электросетей в Азербайджане составляет 2 млн 607,176 тыс.
Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).
В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»