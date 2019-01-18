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СНГ 18.01.2019 16:38

Лавров подтверждает готовность к диалогу с США по ДРСМД

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России продолжать диалог с США "с фактами в руках", чтобы спасти договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Мы подробно говорили об этой теме сегодня с господином министром (с главой МИД ФРГ Хайко Маасом - ИФ) и российская сторона подтвердила, что несмотря на провал из-за ультимативной позиции Соединенных Штатов консультаций, которые состоялись между российскими и американскими экспертами в Женеве 15 января, мы по-прежнему готовы продолжать профессиональный конкретный разговор с фактами в руках с тем, чтобы постараться спасти этот важнейший договор, обеспечивающий в значительной степени стратегическую стабильность", - заявил С.Лавров на пресс-конференции в пятницу в Москве по итогам переговоров с германским коллегой.

"И, конечно же, мы понимаем озабоченность европейцев этой ситуацией, потому что современные политики и дипломаты еще помнят кризис, который сложился в Европе в результате размещений там американских "першингов" в прошлом веке", - отметил российский министр.

15 января в Женеве состоялись консультации по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности экспертных делегаций во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и замгоссекретаря США Андреа Томпсон. Это были первые консультации после того, как США объявили о намерении выйти из Договора, а затем дали России 60 дней на то, чтобы ликвидировать ракету, которая, как утверждают в Вашингтоне, нарушает данное соглашение. Россия эти обвинения отвергает.

Срок ультиматума США истекает 2 февраля.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

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Тэги: РОССИЯ, США, ДРСМД, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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