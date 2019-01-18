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Дальнее зарубежье 18.01.2019 17:01

Министры обороны стран НАТО соберутся на совещание в Брюсселе 13-14 февраля

Североатлантический совет на уровне министров обороны состоится 13-14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщила в пятницу пресс-служба организации.

"Совещание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в коммюнике Североатлантического альянса.

Подробная программа встречи будет опубликована позднее.

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Тэги: НАТО, МИНИСТРЫ, ОБОРОНА, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]