Министры обороны стран НАТО соберутся на совещание в Брюсселе 13-14 февраля

Североатлантический совет на уровне министров обороны состоится 13-14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщила в пятницу пресс-служба организации.

"Совещание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в коммюнике Североатлантического альянса.

Подробная программа встречи будет опубликована позднее.