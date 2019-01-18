Требования США по ракете 9М729 - лишь предлог для выхода из ДРСМД, считает Лавров

Требование США уничтожить ракету 9М729 - это предлог к выходу из договора РСМД, заявление США о выходе из договора не является приглашением к диалогу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы выступаем, чтобы была полная транспарентность в том, как Россия соблюдает ДРСМД и как США соблюдают этот договор. Ровно об этом мы хотели говорить 15 января в Женеве. Нам достаточно грубо было в этом отказано, и был выдвинут ультиматум, согласно которому сами мы можем решить судьбу договора и нам всего-то нужно уничтожить все виды ракеты, все оборудование, связанное с ней, и пусковые установки и обеспечить регулярный приезд американских контролеров раз в три месяца, чтобы они все смотрели", - сказал С.Лавров на пресс-конференции.
"Изначально все это было задумано, чтобы создать предлог для выхода из договора", - отметил министр.
"Я не открою большой тайны о том, что когда президент Трамп объявил о выходе из договора, нам американские коллеги, специалисты в сфере контроля над вооружениями, объявили, что это решение окончательное и бесповоротное и заявление о том, что заявление о том, что США выйдут из ДРСМД не является приглашением к диалогу", - пояснил С.Лавров.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»