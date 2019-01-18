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СНГ 18.01.2019 17:18

Требования США по ракете 9М729 - лишь предлог для выхода из ДРСМД, считает Лавров

Требование США уничтожить ракету 9М729 - это предлог к выходу из договора РСМД, заявление США о выходе из договора не является приглашением к диалогу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы выступаем, чтобы была полная транспарентность в том, как Россия соблюдает ДРСМД и как США соблюдают этот договор. Ровно об этом мы хотели говорить 15 января в Женеве. Нам достаточно грубо было в этом отказано, и был выдвинут ультиматум, согласно которому сами мы можем решить судьбу договора и нам всего-то нужно уничтожить все виды ракеты, все оборудование, связанное с ней, и пусковые установки и обеспечить регулярный приезд американских контролеров раз в три месяца, чтобы они все смотрели", - сказал С.Лавров на пресс-конференции.

"Изначально все это было задумано, чтобы создать предлог для выхода из договора", - отметил министр.

"Я не открою большой тайны о том, что когда президент Трамп объявил о выходе из договора, нам американские коллеги, специалисты в сфере контроля над вооружениями, объявили, что это решение окончательное и бесповоротное и заявление о том, что заявление о том, что США выйдут из ДРСМД не является приглашением к диалогу", - пояснил С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, США, ДРСМД, РАКЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]