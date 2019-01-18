Лавров: США в октябре заявили, что решение Трампа покинуть ДРСМД окончательное

США, выдвигая требования по выполнению Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), лишь создали предлог для собственного выхода из ДРСМД, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Я еще раз напоминаю, что они (США) в ходе переговоров в октябре сказали: "Объявление президента Трампа о том, что США выйдут из ДРСМД - окончательное и бесповоротное решение, и это не нужно рассматривать, как приглашение к диалогу", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

"Мы всегда стремились этот Договор сохранить, на протяжении всех лет, когда американцы выдвигали нам абстрактные претензии, предлагали завязать диалог", - сказал С.Лавров, добавив, что единственным случаем стали консультации по ДРСМД в Женеве 15 октября.