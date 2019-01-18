Лавров: США в октябре заявили, что решение Трампа покинуть ДРСМД окончательное

США, выдвигая требования по выполнению Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), лишь создали предлог для собственного выхода из ДРСМД, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я еще раз напоминаю, что они (США) в ходе переговоров в октябре сказали: "Объявление президента Трампа о том, что США выйдут из ДРСМД - окончательное и бесповоротное решение, и это не нужно рассматривать, как приглашение к диалогу", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.
"Мы всегда стремились этот Договор сохранить, на протяжении всех лет, когда американцы выдвигали нам абстрактные претензии, предлагали завязать диалог", - сказал С.Лавров, добавив, что единственным случаем стали консультации по ДРСМД в Женеве 15 октября.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»