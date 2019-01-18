Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.07 -0.24 Brent 61.18 -0.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 20 Янв 21 Янв

СНГ 18.01.2019 17:32

Лавров: США в октябре заявили, что решение Трампа покинуть ДРСМД окончательное

США, выдвигая требования по выполнению Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), лишь создали предлог для собственного выхода из ДРСМД, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Я еще раз напоминаю, что они (США) в ходе переговоров в октябре сказали: "Объявление президента Трампа о том, что США выйдут из ДРСМД - окончательное и бесповоротное решение, и это не нужно рассматривать, как приглашение к диалогу", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

"Мы всегда стремились этот Договор сохранить, на протяжении всех лет, когда американцы выдвигали нам абстрактные претензии, предлагали завязать диалог", - сказал С.Лавров, добавив, что единственным случаем стали консультации по ДРСМД в Женеве 15 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ДРСМД, ЛАВРОВ


Похожие новости


Требования США по ракете 9М729 - лишь предлог для выхода из ДРСМД, считает Лавров США должны полагаться на свой ядерный арсенал, чтобы сдерживать Россию и Китай - Белый дом Ушаков заявил, что отношения РФ и США хуже некуда Трамп заявил, что никогда не работал на Россию Снижение цен на топливо в США противоречит обвинениям о сговоре Белого дома с Россией - Трамп МИД РФ: рассчитываем, что новая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится как можно скорее, от ее исхода зависит "температура" на корейском полуострове

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]