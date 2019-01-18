Нефть дорожает на отчете МЭА, Brent приближается к $62 за баррель

Нефтяной рынок позитивно отреагировал на отчет Международного энергетического агентства (МЭА), указавший на резкое сокращение добычи нефти в странах ОПЕК в декабре.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:27 повысилась на $0,70 (1,14%), до $61,88 за баррель.
Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,69 (1,33%) - до $52,76 за баррель.
С начала этой недели фьючерсы на Brent и WTI подорожали на 2,3%. Обе марки завершают в плюсе третью неделю подряд впервые с октября на ожиданиях, что сокращение добычи в странах ОПЕК+ и активный спрос на топливо приведут к балансировке мирового рынка нефти.
По оценкам МЭА, ОПЕК сократила добычу нефти в декабре на 590 тыс. баррелей в сутки, до 32,39 млн б/с, самого низкого уровня с июля. В том числе Саудовская Аравия снизила добычу на 420 тыс. б/с - до 10,64 млн б/с, Иран - на 170 тыс. б/с, Ливия - на 120 тыс. б/с.
Кроме того, агентство сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,3 млн б/с и на 2019 год на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.
Нефтяные запасы стран ОЭСР на конец ноября снизились по сравнению с октябрем на 2,5 млн баррелей - до 2,857 млрд баррелей, говорится в отчете МЭА.
"Кажется, рынок движется к равновесию, а позднее в первом полугодии может случиться и дефицит", - полагает глава отдела по нефтедобывающей отрасли и рынку нефти МЭА Нил Аткинсон.
Упорство пресс-службы МИД РФ противоречит основе стратегических отношений между Азербайджаном и Россией
Президент Алиев подписал указ о совершенствовании структуры Минтруда
Хорватия в марте 2019 года может приступить к выдаче виз в посольстве в Азербайджане
Мехрибан Алиева награждена почетной медалью «Узеир Гаджибейли»
Амирасланов: Нужно увеличить дотации на лекарства для онкобольных
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
ЕК представила проекты мандатов на торговые переговоры с США
В Грузии отмечают положительную динамику в торгово-экономических отношениях с Россией
Оксфордский университет временно отказался от субсидий компании Huawei
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»