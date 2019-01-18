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ТЭК 18.01.2019 15:44

Нефть дорожает на отчете МЭА, Brent приближается к $62 за баррель

Нефтяной рынок позитивно отреагировал на отчет Международного энергетического агентства (МЭА), указавший на резкое сокращение добычи нефти в странах ОПЕК в декабре.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:27 повысилась на $0,70 (1,14%), до $61,88 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,69 (1,33%) - до $52,76 за баррель.

С начала этой недели фьючерсы на Brent и WTI подорожали на 2,3%. Обе марки завершают в плюсе третью неделю подряд впервые с октября на ожиданиях, что сокращение добычи в странах ОПЕК+ и активный спрос на топливо приведут к балансировке мирового рынка нефти.

По оценкам МЭА, ОПЕК сократила добычу нефти в декабре на 590 тыс. баррелей в сутки, до 32,39 млн б/с, самого низкого уровня с июля. В том числе Саудовская Аравия снизила добычу на 420 тыс. б/с - до 10,64 млн б/с, Иран - на 170 тыс. б/с, Ливия - на 120 тыс. б/с.

Кроме того, агентство сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,3 млн б/с и на 2019 год на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.

Нефтяные запасы стран ОЭСР на конец ноября снизились по сравнению с октябрем на 2,5 млн баррелей - до 2,857 млрд баррелей, говорится в отчете МЭА.

"Кажется, рынок движется к равновесию, а позднее в первом полугодии может случиться и дефицит", - полагает глава отдела по нефтедобывающей отрасли и рынку нефти МЭА Нил Аткинсон.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]