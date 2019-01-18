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СНГ 18.01.2019 15:46

Лукашенко не против общей валюты в союзном государстве, но это не должен быть российский рубль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не возражает против создания в союзном государстве единой валюты, которая должна быть отличной от российского рубля.

"Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо - на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что Минск не отказывается от интеграции на условиях договора о создании союзного государства от 1999 года. Однако он считает, что единая валюта - заключительный этап интеграции. "Союз - пожалуйста. Объединение - пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую", - отметил президент.

А.Лукашенко также заявил о готовности белорусской стороны унифицировать налоговую и таможенную политику с РФ, но не в ущерб национальным интересам. "Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен. Тоже сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы - большие, вы - малые, давайте делайте так, как у нас", - сказал А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВАЛЮТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]