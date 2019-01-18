Оксфордский университет временно отказался от субсидий компании Huawei

Оксфордский университет на фоне претензий в области безопасности к китайской Huawei Technologies Co. приостанавливает получение от этой компании пожертвований и привлечение средств на исследовательские гранты, передает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление университета.

Согласно заявлению, Оксфордский университет "не будет добиваться новых возможностей для получения средств" от Huawei и связанных с нею компаний. В университете уточнили, что такое решение было принято "в связи с общественным беспокойством, проявившимся в последние месяцы".

В то же время два нынешних исследовательских проекта, запущенных при участии Huawei, будут продолжены.

В ответ в компании заявили, что ожидают от Оксфордского университета более полных объяснений, отмечает AP.

Агентство отмечает, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон и британская разведка в декабре прошлого года высказывали беспокойство в связи с участием Huawei в проекте создания сети 5G в Великобритании.

Ранее Huawei по сути лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР. В августе правительство Австралии запретило использовать оборудование Huawei и другой китайской компании - ZTE Corp. - при прокладке сети 5G в стране. Также в ноябре прошлого года власти Новой Зеландии запретили местной телекоммуникационной компании Spark New Zealand использовать оборудование Huawei в новой 5G-сети.

1 декабря прошлого года дочь 74-летнего Жэнь Чжэнфэя - финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу - была задержана в Канаде по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана, а на прошлой неделе стало известно об аресте в Польше сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже.

В минувшую среду издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что федеральная прокуратура США проводит уголовное расследование, подозревая Huawei в краже коммерческих секретов у американских деловых партнеров, включая T-Mobile US.