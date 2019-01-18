Лукашенко осудил попытки столкнуть белорусов с россиянами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что столкнуть белорусов и россиян не получится, несмотря на отдельные попытки в этом направлении.
"Нас не удастся столкнуть - белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то от этого дивиденды. Не получится", - заявил А.Лукашенко в четверг на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы.
Слова главы государства приводит госагентство БелТА.
"Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус - это русский со знаком качества (я еще 20 с лишним лет назад сказал). На этой теме поиграть - это очень опасно", - подчеркнул президент.
"Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте? Ну, нет у вас возможности компенсировать нам потери от этого налогового маневра. Господь с вами. Мы же у вас не отбираем ваш товар", - сказал А.Лукашенко.
Глава государства обратил внимание, что в последнее время его и, особенно, главу МИД Белоруссии Владимира Макея обвиняют в не том курсе, "который мы проводим во внешней политике". "Наши братья россияне говорят, что мы уж слишком прозападные. На Западе нас критикуют за излишнее наклонение в сторону Российской Федерации", - отметил А.Лукашенко.
По словам президента, ему "не совсем понятна (думаю, придется задать вопросы руководству России) такая несколько атака на Беларусь в СМИ".
Упорство пресс-службы МИД РФ противоречит основе стратегических отношений между Азербайджаном и Россией
Президент Алиев подписал указ о совершенствовании структуры Минтруда
Ассоциация банков Азербайджана создала еще одну экспертную группу
Buta Airways с мая откроет прямой рейс Баку-Харьков
Хорватия в марте 2019 года может приступить к выдаче виз в посольстве в Азербайджане
Мехрибан Алиева награждена почетной медалью «Узеир Гаджибейли»
Амирасланов: Нужно увеличить дотации на лекарства для онкобольных
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»