Bakcell и Hesab.az представили услугу «автоплатеж»

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, и крупнейший портал онлайн-оплаты Азербайджана - Hesab.az представили услугу автоматического пополнения баланса.

Благодаря новому функционалу, абоненты Bakcell смогут обеспечить автоматическое пополнение баланса своего мобильного номера, или номеров членов своих семей, при снижении баланса до минимального порога в 2 AZN, 5 AZN, 10 AZN или 20 AZN. Пользователи этой новой функции могут не беспокоиться, что окажутся без связи в самый неподходящий момент, и баланс их номера всегда будет оставаться положительным.

Чтобы воспользоваться данной услугой совершенно бесплатно, абонентам нужно зарегистрироваться на сайте hesab.az, внести информацию о своей банковской карте и выбрать функцию «Bakcell Top-Up» в разделе «автоматическая оплата». Отметим, что суммы автоматического пополнения равны 3 AZN, 5 AZN, 10 AZN, 20 AZN и 50 AZN.

Пользователи новой услуги получат 300 Мб интернета в подарок. Так, после первого автоматического платежа, бесплатный интернет-трафик будет загружен на баланс номера, и его можно будет использовать в течение 3 дней.

Более подробную информацию об услуге можно получить, посетив страницу https://www.bakcell.com/ru/automatic-top-up

Являясь самым инновационным и ориентированным на клиента провайдером телекоммуникационных услуг в Азербайджане, компания Bakcell всегда нацелена на предоставление самых современных продуктов и услуг, в комбинации с лучшим цифровым клиентским опытом, что в свою очередь подкрепляется высококачественной и самой скоростной сетью.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89