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Бизнес и законодательство 18.01.2019 16:04

Три сотрудника Минналогов Азербайджана арестованы за превышение служебных полномочий

Трое сотрудников министерства налогов Азербайджана арестованы за превышение служебных полномочий, говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении Минналогов и Генпрокуратуры.

«В результате предварительного следствия было выявлено, что налоговые инспекторы Департамента по работе с малыми предпринимателями при министерстве – Эльчин Гайбалыев и Зияд Лятифов, оформляя в магазине в Баку иностранные сигареты, обнаружили отсутствие акцизных марок на них. Сотрудники намеренно занизили стоимость продукции с 3 тыс. манатов до 284 манатов, и взяли у продавца Гусейнали Керимли взятку в размере 1 тыс. манатов, чтобы продавец был привлечен не к уголовной, а к административной ответственности. Затем налоговые инспектора поделили эту сумму между собой и совершили подлог документов», - отмечается в заявлении.

Ведомства подчеркивают, что также была разоблачена преступная деятельность еще одного инспектора данного департамента – Аги Мамедова, обвиняемого кроме служебного подлога еще по двум статьям – мошенничество и подстрекательство к даче взятки.

«В ходе расследования обвиняемые были признаны виновными, и в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста», - подчеркивается в заявлении

А.Мамедов

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Тэги: МИННАЛОГОВ, СОТРУДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]