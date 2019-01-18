Три сотрудника Минналогов Азербайджана арестованы за превышение служебных полномочий

Трое сотрудников министерства налогов Азербайджана арестованы за превышение служебных полномочий, говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении Минналогов и Генпрокуратуры.
«В результате предварительного следствия было выявлено, что налоговые инспекторы Департамента по работе с малыми предпринимателями при министерстве – Эльчин Гайбалыев и Зияд Лятифов, оформляя в магазине в Баку иностранные сигареты, обнаружили отсутствие акцизных марок на них. Сотрудники намеренно занизили стоимость продукции с 3 тыс. манатов до 284 манатов, и взяли у продавца Гусейнали Керимли взятку в размере 1 тыс. манатов, чтобы продавец был привлечен не к уголовной, а к административной ответственности. Затем налоговые инспектора поделили эту сумму между собой и совершили подлог документов», - отмечается в заявлении.
Ведомства подчеркивают, что также была разоблачена преступная деятельность еще одного инспектора данного департамента – Аги Мамедова, обвиняемого кроме служебного подлога еще по двум статьям – мошенничество и подстрекательство к даче взятки.
«В ходе расследования обвиняемые были признаны виновными, и в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста», - подчеркивается в заявлении
А.Мамедов
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