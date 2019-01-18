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Оборона 18.01.2019 16:08

Оборонный бюджет Азербайджана в 2019 году составит $2 млрд - глава Генштаба

Азербайджан в 2019 году увеличит на 4,6% расходы на оборону и национальную безопасность, заявил замминистра обороны, глава Генштаба вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садиков.

«Для обеспечения оборонной способности и национальной безопасности страны в 2019 году предусмотрены выделение 3,37 млрд манатов ($1,99 млрд по текущему курсу - ИФ), что на 4,6% больше по сравнению с 2018 годом»,- сказал Н.Садыков в интервью журналу «Милли Меджлис» (Парламент).

Глава генштаба добавил, что увеличение оборонного бюджета позволило оснастить азербайджанскую армию новыми видами вооружения и техники. «Рост в этом направлении ожидается и в текущем году», - отметил он.

Он подчеркнул, что за последние годы руководство страны выделило 1,4 тыс. военнослужащим постоянное жилье в Баку, Гяндже и Нахчыване, еще 2 тыс. военнослужащим выделены служебные квартиры в различных регионах Азербайджана.

«В ближайшее время предусматривается обеспечение постоянным жильем еще 500 военнослужащих», - отметил Н.Садыков.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]