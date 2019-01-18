Оборонный бюджет Азербайджана в 2019 году составит $2 млрд - глава Генштаба

Азербайджан в 2019 году увеличит на 4,6% расходы на оборону и национальную безопасность, заявил замминистра обороны, глава Генштаба вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садиков.
«Для обеспечения оборонной способности и национальной безопасности страны в 2019 году предусмотрены выделение 3,37 млрд манатов ($1,99 млрд по текущему курсу - ИФ), что на 4,6% больше по сравнению с 2018 годом»,- сказал Н.Садыков в интервью журналу «Милли Меджлис» (Парламент).
Глава генштаба добавил, что увеличение оборонного бюджета позволило оснастить азербайджанскую армию новыми видами вооружения и техники. «Рост в этом направлении ожидается и в текущем году», - отметил он.
Он подчеркнул, что за последние годы руководство страны выделило 1,4 тыс. военнослужащим постоянное жилье в Баку, Гяндже и Нахчыване, еще 2 тыс. военнослужащим выделены служебные квартиры в различных регионах Азербайджана.
«В ближайшее время предусматривается обеспечение постоянным жильем еще 500 военнослужащих», - отметил Н.Садыков.
Ф.Исазаде
Ассоциация банков Азербайджана создала еще одну экспертную группу
Buta Airways с мая откроет прямой рейс Баку-Харьков
Хорватия в марте 2019 года может приступить к выдаче виз в посольстве в Азербайджане
Мехрибан Алиева награждена почетной медалью «Узеир Гаджибейли»
Амирасланов: Нужно увеличить дотации на лекарства для онкобольных
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
ЕК представила проекты мандатов на торговые переговоры с США
В Грузии отмечают положительную динамику в торгово-экономических отношениях с Россией
Оксфордский университет временно отказался от субсидий компании Huawei
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»