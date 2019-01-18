Парламент весной обсудит законопроект «О репродуктивном здоровье»

Законопроект «О репродуктивном здоровье» включен в план законодательной деятельности парламентского комитета по здравоохранению в рамках весенней сессии Милли меджлиса, сообщил глава комитета Ахлиман Амирасланов.
«Пришло время принять закон «О репродуктивном здоровье». Мы в комитете обсудим этом законопроект и представим его на рассмотрение пленарного заседания Милли меджлиса в рамках весенней сессии», - сказал А.Амирасланов в пятницу на заседании комитета, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, спикер парламента Октай Асадов также считает, что с этим вопросом затягивать не стоит.
«Когда мы говорим о репродуктивном здоровье, то речь идет не только об экстракорпоральном оплодотворении, но и, в целом, о защите здоровья женщин. ЭКО – это часть законопроекта о репродуктивном здоровье», - подчеркнул А.Амирасланов.
Р.Бабаев
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