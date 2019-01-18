Азербайджан в 2018г сократил импорт пшеницы на 15%

Азербайджан в 2018 году сократил импорт продовольствия на 2,4% - до $1 млрд 370,596 тыс. сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу – 1 млн 80,905 тыс. тонн (спад на 15,2%) на $205 млн 967,01 тыс., плодоовощную продукцию - 303,022 тыс. тонн (рост на 8,2%) на сумму $164 млн 592,01 тыс., мясо – 47,399 тыс. тонн (рост на 18,2%) на сумму $70 млн 75 тыс., масла растительного и животного происхождения – 154,305 тыс. тонн (рост на 1,5%) на $140 млн 885,48 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан в 2018 году составил 12 тыс. 115,34 тонн (спад на 12,3%) на $69 млн 690,03 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 11,95% всего импорта в Азербайджан за 2018 год.

Н.Аббасова