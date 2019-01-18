Шефчович берет отпуск в Еврокомиссии для участия в избирательной кампании в Словакии

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас объявил о том, что председатель ЕК Жан-Клод Юнкер дал согласие на отпуск своему заместителю по Энергетическому союзу Марошу Шефчовичу на период его участия в избирательной кампании в Словакии.
"Председатель (Еврокомиссии Жан-Клод - ИФ) Юнкер согласился сегодня с просьбой заместителя председателя Шефчовича о неоплачиваемом избирательном отпуске с целью принять участие в качестве кандидата на словацких президентских выборах", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.
Он уточнил, что неоплачиваемый отпуск будет распространен на весь период избирательной кампании. Это означает, что он начнется 1 февраля и завершится 17 марта. Но в случае, если М.Шефчовичу будет предстоять участие во втором туре выборов, его избирательный отпуск будет продлен до 31 марта.
На весь период этого отпуска М.Шефчович не сможет прибегать ни к каким человеческим или материальным ресурсам Еврокомиссии и будет обязан продолжать соблюдать принцип конфиденциальности, принятой в институтах ЕС.
Он сообщил, что на период отсутствия М.Шефчовича его функции в Еврокомиссии будут возложены на члена ЕК по энергетике Мигеля Ариаса Каньете. Ж.-К.Юнкер проинформировал об этом председателя Европейского парламента Антонио Таяни и румынское председательство Совета ЕС, сообщил М.Схинас.
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