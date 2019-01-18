Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.07 -0.24 Brent 61.18 -0.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 20 Янв 21 Янв

Дальнее зарубежье 18.01.2019 16:16

Шефчович берет отпуск в Еврокомиссии для участия в избирательной кампании в Словакии

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас объявил о том, что председатель ЕК Жан-Клод Юнкер дал согласие на отпуск своему заместителю по Энергетическому союзу Марошу Шефчовичу на период его участия в избирательной кампании в Словакии.

"Председатель (Еврокомиссии Жан-Клод - ИФ) Юнкер согласился сегодня с просьбой заместителя председателя Шефчовича о неоплачиваемом избирательном отпуске с целью принять участие в качестве кандидата на словацких президентских выборах", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Он уточнил, что неоплачиваемый отпуск будет распространен на весь период избирательной кампании. Это означает, что он начнется 1 февраля и завершится 17 марта. Но в случае, если М.Шефчовичу будет предстоять участие во втором туре выборов, его избирательный отпуск будет продлен до 31 марта.

На весь период этого отпуска М.Шефчович не сможет прибегать ни к каким человеческим или материальным ресурсам Еврокомиссии и будет обязан продолжать соблюдать принцип конфиденциальности, принятой в институтах ЕС.

Он сообщил, что на период отсутствия М.Шефчовича его функции в Еврокомиссии будут возложены на члена ЕК по энергетике Мигеля Ариаса Каньете. Ж.-К.Юнкер проинформировал об этом председателя Европейского парламента Антонио Таяни и румынское председательство Совета ЕС, сообщил М.Схинас.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ШЕФЧОВИЧ, СЛОВАКИЯ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Шевчович видит в энергоэффективности способ сокращения зависимости Европы от импорта газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]