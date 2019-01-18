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СНГ 18.01.2019 18:02

Белоруссию стали упрекать в обеспечении топливом украинских танков, заявляет Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его адрес поступают упреки в обеспечении Украины дизельным топливом для заправки боевых танков.

"В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем танки (украинские - ИФ) дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили - я только что справку второй раз прочитал - там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок - бензинов и дизельного топлива - в Украину. Так как же так? Мы воюем с Украиной или Россия?", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы.

Президента цитирует госагентство БелТА.

А.Лукашенко объяснил такого рода упреки как средство конкурентной борьбы за украинский рынок. "Наши объемы (поставки нефтепродуктов в Украину - ИФ) снижаются. Нас просто выталкивают с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Точно так по удобрениям и другим позициям. Идет конкуренция. А нас начинают в этом упрекать", - сказал глава государства.

При этом А.Лукашенко утверждает, что ему "постоянно докладывают" о массированном притоке нелегального оружия с Украины, которое поступает в Белоруссию через Россию. "И что самое страшное - через российскую границу (с Украиной - ИФ) идут, а потом к нам заходят (поставки оружия из Украины - ИФ) через открытую белорусско-российскую границу", - сказал президент.

По его словам, "это кому-то надо, просто так же везти не будут с риском... и мы уже увидели, кому оно надо было".

Комментируя обвинения российской стороны в поставке в Россию через Белоруссию из Украины санкционных товаров, А.Лукашенко подчеркнул, что "это мизерные объемы, и в любом случае речь идет о смыкании украинских и российских поставщиков при покровительстве таможни и других служб Российской Федерации".

"Белорусами и не пахнет там. Если белорусы и нужны, то какую-то частную структуру могут подтянуть к этому, чтобы подсказали, как лучше проехать по Беларуси", - убежден президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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