Лукашенко призывает не допустить в Белоруссии событий по украинскому сценарию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недопустимости того, чтобы "пожар" от событий на Украине перекинулся на Белоруссию.
"Все хотят погреть руки на Украине. И пожар, который там полыхает сегодня, он неизвестно, чем закончится, не должен перекинуться на Беларусь. Поэтому нам надо тысячу раз быть осторожными, аккуратными и ни в коем случае не допустить внутренней дестабилизации в стране", - сказал А.Лукашенко на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы.
Слова главы государства приводит госагентство БелТА.
"Похоже, что подавляющее большинство нашего населения и даже подавляющее большинство нашей так называемой оппозиции понимают, что это может закончиться очень плохо", - сказал А.Лукашенко.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»