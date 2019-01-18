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СНГ 18.01.2019 18:18

Лукашенко призывает не допустить в Белоруссии событий по украинскому сценарию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недопустимости того, чтобы "пожар" от событий на Украине перекинулся на Белоруссию.

"Все хотят погреть руки на Украине. И пожар, который там полыхает сегодня, он неизвестно, чем закончится, не должен перекинуться на Беларусь. Поэтому нам надо тысячу раз быть осторожными, аккуратными и ни в коем случае не допустить внутренней дестабилизации в стране", - сказал А.Лукашенко на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы.

Слова главы государства приводит госагентство БелТА.

"Похоже, что подавляющее большинство нашего населения и даже подавляющее большинство нашей так называемой оппозиции понимают, что это может закончиться очень плохо", - сказал А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]