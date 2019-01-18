Лукашенко призывает не допустить в Белоруссии событий по украинскому сценарию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недопустимости того, чтобы "пожар" от событий на Украине перекинулся на Белоруссию.

"Все хотят погреть руки на Украине. И пожар, который там полыхает сегодня, он неизвестно, чем закончится, не должен перекинуться на Беларусь. Поэтому нам надо тысячу раз быть осторожными, аккуратными и ни в коем случае не допустить внутренней дестабилизации в стране", - сказал А.Лукашенко на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы.

Слова главы государства приводит госагентство БелТА.

"Похоже, что подавляющее большинство нашего населения и даже подавляющее большинство нашей так называемой оппозиции понимают, что это может закончиться очень плохо", - сказал А.Лукашенко.