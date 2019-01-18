Лидеры Германии и Британии обсудили ситуацию вокруг Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, в ходе которых лидеры двух стран обсудили сложившуюся вокруг Brexit ситуацию, сообщил в пятницу представитель офиса А.Меркель Штеффен Зайберт.
По словам спикера аппарата канцлера ФРГ, переговоры состоялись накануне.
А.Меркель отметила в ходе разговора, что Берлин не изменил своей позиции по Brexit, и что в Берлине не представляют, как может быть снова поднят вопрос об условиях сделки между Лондоном и Брюсселем, которую ранее на этой неделе отказался ратифицировать британский парламент.
Как отметил Ш.Зайберт, А.Меркель и Т.Мэй обсудили дальнейшие шаги, "но такой вопрос не может быть решен в телефонном разговоре между канцлером и премьер-министром - в первую очередь необходимы новые предложения, новый подход со стороны Британии, представление которого ожидается в понедельник".
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