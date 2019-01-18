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Дальнее зарубежье 18.01.2019 18:30

Лидеры Германии и Британии обсудили ситуацию вокруг Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, в ходе которых лидеры двух стран обсудили сложившуюся вокруг Brexit ситуацию, сообщил в пятницу представитель офиса А.Меркель Штеффен Зайберт.

По словам спикера аппарата канцлера ФРГ, переговоры состоялись накануне.

А.Меркель отметила в ходе разговора, что Берлин не изменил своей позиции по Brexit, и что в Берлине не представляют, как может быть снова поднят вопрос об условиях сделки между Лондоном и Брюсселем, которую ранее на этой неделе отказался ратифицировать британский парламент.

Как отметил Ш.Зайберт, А.Меркель и Т.Мэй обсудили дальнейшие шаги, "но такой вопрос не может быть решен в телефонном разговоре между канцлером и премьер-министром - в первую очередь необходимы новые предложения, новый подход со стороны Британии, представление которого ожидается в понедельник".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БРИТАНИЯ, BREXIT, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]