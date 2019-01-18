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СНГ 18.01.2019 18:41

Во встрече Путина и Абэ 22 января планирует участвовать глава МИД Японии - министерство

Глава МИД Японии Таро Коно, как ожидается, примет участие в запланированной на 22 января встрече президента РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ, говорится в заявлении МИД Японии.

"У министра иностранных дел Таро Коно с 21 по 25 января запланированы поездки в Россию, а также в Швейцарию, в Давос. В России 22 января он, как ожидается, будет присутствовать на саммите Японии и России", - отмечается в заявлении.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что визит премьера Японии С.Абэ в Россию 22 января будет кратким, о его проведении глава японского правительства и президент РФ В.Путин договорились на саммите "двадцатки" в Аргентине в конце 2018 года.

Ю.Ушаков напомнил, что этому визиту предшествовали переговоры глав МИД двух стран в Москве 14 января.

"Состоялись также отдельно встречи заместителей министров. С нашей стороны был Моргулов (замглавы МИД РФ Игорь Моргулов - ИФ)", - сказал помощник президента.

"Это новый механизм, о котором президент и премьер-министр договорились в ноябре на встрече в Сингапуре, и что они подтвердили на встрече в Буэнос-Айресе на саммите "двадцатки". Новый механизм на фоне принятого решения лидеров ускорить переговорный процесс на основе совместной декларации СССР и Японии от 1956 года", - сказал Ю.Ушаков.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий" - так в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

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Тэги: ЯПОНИЯ, МИД, РОССИЯ, ВСТРЕЧА


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