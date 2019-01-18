Пресс-релиз

29 января в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) пройдёт семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ на тему «Чтение как необходимый элемент развития творческих особенностей и личности учащихся».
Начало – в 16:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
Упорство пресс-службы МИД РФ противоречит основе стратегических отношений между Азербайджаном и Россией
Президент Алиев подписал указ о совершенствовании структуры Минтруда
Ассоциация банков Азербайджана создала еще одну экспертную группу
Buta Airways с мая откроет прямой рейс Баку-Харьков
Хорватия в марте 2019 года может приступить к выдаче виз в посольстве в Азербайджане
Мехрибан Алиева награждена почетной медалью «Узеир Гаджибейли»
Амирасланов: Нужно увеличить дотации на лекарства для онкобольных
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
ЕК представила проекты мандатов на торговые переговоры с США
В Грузии отмечают положительную динамику в торгово-экономических отношениях с Россией
Оксфордский университет временно отказался от субсидий компании Huawei
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»