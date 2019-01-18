Пресс-релиз

29 января в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) пройдёт семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ на тему «Чтение как необходимый элемент развития творческих особенностей и личности учащихся».

Начало – в 16:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



