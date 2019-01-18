В парламенте Азербайджана выступают за принятие нового закона о трансплантации человеческих органов

Председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов считает необходимым разработку и принятие закона «О донорстве и трансплантации человеческих органов» в новой редакции.

«Действующее в Азербайджане законодательство в сфере трансплантации человеческих органов не отвечает современным требованиям, и поэтому соответствующий закон требует внесения поправок. Если же будет принят новый закон, то будет еще лучше», - заявил А.Амирасланов в пятницу на заседании комитета, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, большую проблему в системе здравоохранения Азербайджана создает отсутствие законодательного механизма использования человеческих тканей и органов, взятых у умерших людей.

«Использование органов и тканей умерших людей составляет основу современного донорства и трансплантации человеческих органов. У нас проводятся операции по пересадке пациентам органов с живых людей. Пока не будет законодательно разрешено использовать органы мертвых людей, проблемы останутся нерешенными», - сказал А.Амирасланов.

Глава парламентского комитета отметил, что работа в направлении совершенствования закона о трансплантации человеческих органов уже ведется. «По данному вопросу будет создана рабочая группа, которую возглавит депутат Муса Гулиев», - добавил он.

Р.Бабаев