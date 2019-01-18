ЕК представила проекты мандатов на торговые переговоры с США

Европейская комиссия утвердила в пятницу предложения двух директив по торговым переговорам с Соединенными Штатами: одно касается оценки соответствия продукции, другое - устранения таможенных пошлин на промышленную продукцию, сообщила член ЕК по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Сегодняшняя публикация наших проектов директив вписывается в рамки реализации совместного заявления председателя (Еврокомиссии Жан-Клода - ИФ) Юнкера и президента (США Дональда - ИФ) Трампа", - объяснила С.Мальмстрем на пресс-конференции в Брюсселе.

"Эти два предложения директив по переговорам позволят комиссии работать над устранением тарифных и нетарифных препятствий в трансатлантической торговле промышленными товарами, что является ключевой целью июльского (2018 г. - ИФ) совместного заявления (Ж.-К.Юнкера и Д.Трампа - ИФ)", - отметила еврокомиссар.

Еврокомиссия заявила в пятницу, что публикует эти проекты мандатов в соответствии со своими обязательствами по транспарентности одновременно с их представлением государствам-членам ЕС, которые для начала переговоров должны их одобрить.

В материалах Еврокомиссии разъясняется, что проекты мандатов на переговоры распространяются на два потенциальных соглашения с США.

Во-первых, это торговое соглашение, строго ориентированное на устранение таможенных пошлин на промышленную продукцию за исключением сельскохозяйственных продуктов.

Во-вторых, соглашение по оценке соответствия продукции техническим требованиям ЕС и США, что, по ожиданиям Брюсселя, будет "способствовать реализации цели устранения нетарифных препятствий, облегчая предприятиям доказательство того, что их продукты отвечают техническим требованиям по обеим сторонам Атлантики".