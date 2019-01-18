Амирасланов: Нужно увеличить дотации на лекарства для онкобольных

Председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов считает необходимым увеличить государственные дотации на приобретение лекарственных препаратов, используемых при лечении онкологических болезней.
«Государство заботится о лечении онкологических больных, выделяя средства на приобретение лекарственных препаратов. Тем не менее, сегодня требуется выделять больше финансов на эти цели», - сказал А.Амирасланов в пятницу на заседании комитета, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, деньги на приобретение лекарственных средств для онкологических больных выделяются в Азербайджане больше 10 лет.
«Раньше это была большая сумма, достаточная для лечения онкологических больных. Но девальвация и применение новых способов лечения требуют новых финансовых вливаний. Сегодняшние препараты слишком дорогие. Необходимо уделять этой сфере повышенное внимание», - отметил он.
Выступившие на заседании комитета депутаты подняли также вопросы, связанные с больными сахарным диабетом и продажей антибиотиков в аптеках.
По мнению А.Амирасланова, продажа антибиотиков должна осуществляться строго по рецепту врача. «В мире не принято продавать антибиотики без рецепта. В Азербайджане же их можно купить свободно, а ведь они могут нанести серьезный ущерб здоровью», - добавил глава комитета.
В госбюджете на 2019 год финансовые средства на борьбу с онкологическими болезнями предусмотрены в размере 41,1 млн манатов.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»