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Здравоохранение 18.01.2019 16:59

Амирасланов: Нужно увеличить дотации на лекарства для онкобольных

Председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов считает необходимым увеличить государственные дотации на приобретение лекарственных препаратов, используемых при лечении онкологических болезней.

«Государство заботится о лечении онкологических больных, выделяя средства на приобретение лекарственных препаратов. Тем не менее, сегодня требуется выделять больше финансов на эти цели», - сказал А.Амирасланов в пятницу на заседании комитета, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, деньги на приобретение лекарственных средств для онкологических больных выделяются в Азербайджане больше 10 лет.

«Раньше это была большая сумма, достаточная для лечения онкологических больных. Но девальвация и применение новых способов лечения требуют новых финансовых вливаний. Сегодняшние препараты слишком дорогие. Необходимо уделять этой сфере повышенное внимание», - отметил он.

Выступившие на заседании комитета депутаты подняли также вопросы, связанные с больными сахарным диабетом и продажей антибиотиков в аптеках.

По мнению А.Амирасланова, продажа антибиотиков должна осуществляться строго по рецепту врача. «В мире не принято продавать антибиотики без рецепта. В Азербайджане же их можно купить свободно, а ведь они могут нанести серьезный ущерб здоровью», - добавил глава комитета.

В госбюджете на 2019 год финансовые средства на борьбу с онкологическими болезнями предусмотрены в размере 41,1 млн манатов.

Р.Бабаев

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Тэги: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОНКОЛОГИЯ, ПАРЛАМЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]