Амирасланов: Нужно увеличить дотации на лекарства для онкобольных

Председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов считает необходимым увеличить государственные дотации на приобретение лекарственных препаратов, используемых при лечении онкологических болезней.

«Государство заботится о лечении онкологических больных, выделяя средства на приобретение лекарственных препаратов. Тем не менее, сегодня требуется выделять больше финансов на эти цели», - сказал А.Амирасланов в пятницу на заседании комитета, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, деньги на приобретение лекарственных средств для онкологических больных выделяются в Азербайджане больше 10 лет.

«Раньше это была большая сумма, достаточная для лечения онкологических больных. Но девальвация и применение новых способов лечения требуют новых финансовых вливаний. Сегодняшние препараты слишком дорогие. Необходимо уделять этой сфере повышенное внимание», - отметил он.

Выступившие на заседании комитета депутаты подняли также вопросы, связанные с больными сахарным диабетом и продажей антибиотиков в аптеках.

По мнению А.Амирасланова, продажа антибиотиков должна осуществляться строго по рецепту врача. «В мире не принято продавать антибиотики без рецепта. В Азербайджане же их можно купить свободно, а ведь они могут нанести серьезный ущерб здоровью», - добавил глава комитета.

В госбюджете на 2019 год финансовые средства на борьбу с онкологическими болезнями предусмотрены в размере 41,1 млн манатов.

Р.Бабаев