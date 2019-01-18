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СНГ 18.01.2019 19:50

Лукашенко считает, что ДРСМД фактически перечеркнут

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) фактически перечеркнут с целью размещения на территории Украины натовских ракет.

"И не дай бог там (на территории Украины - ИФ) будут поставлены ракеты меньшей и средней дальности... Сейчас этот договор (ДРСМД - ИФ) перечеркнули фактически. До Урала обстреливаться полностью малыми ракетами будет вся Россия... Так надо и в силу этого закрывать эту проблему (восстановить мир на Украине - ИФ)", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече с белорусским дипкорпусом.

Белорусский президент уверен, что конфликт на Украине является для Запада вторым по значимости "подарком" после развала Советского Союза. Поэтому он считает некорректными упреки в адрес США по поводу расширения НАТО.

"Я часто уже и публично говорю: слушайте, такого подарка, который мы преподнесли в виде Украины Западу и, прежде всего, Америке, и не снилось. Первый подарок - развал Советского Союза. Второй - Украина. Чего сегодня американцев упрекать?" - сказал А.Лукашенко.

Он вновь повторил свой тезис о том, что на Украине есть политические силы, которые "хуже НАТО". "Там достаточно людей в Украине, которые будут в десять раз хуже НАТО. Мы будем молиться когда-то, чтобы там НАТО было, а не люди, которые сегодня с ружьями ходят. И я также руководству России довел эту позицию. Это тоже надо понимать и видеть", - сказал президент.

При этом глава белорусского государства с сожалением констатировал, что его инициативы по урегулированию украинского кризиса так и не находят практической поддержки со стороны Европы и США.

"Они (Евросоюз и США - ИФ) везде говорят, что хотят мира в Украине, чтобы в Европе был порядок. Я говорю: слушайте, давайте хоть соберемся в рамках ОБСЕ, обсудим проблемы. Нет, не хочется. У каждого свои цели", - сказал А.Лукашенко.

По словам президента, аналогичная ситуация и с его инициативой о проведении нового международного переговорного процесса "Хельсинки-2". "Мне намекают в Европе, что не надо это инициировать, это невозможно, не нужно сейчас. Понятно. Вот позиция Европы. Им это не нужно", - считает он.

При этом белорусский президент уверен, что по отдельности лидеры европейских стран понимают, что "это же в нашем доме пожар". "Это же полыхнет. Сегодня уже втянуты в этот конфликт и Польша (не только по национальному признаку), и Венгрия. Дальше будет хуже. Надо тушить этот пожар. Нет - какая-то игра..." - охарактеризовал ситуацию глава государства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДРСМД, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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