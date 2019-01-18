Buta Airways с мая откроет прямой рейс Баку-Харьков

Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 3 мая 2019 года начнет выполнение прямого рейса по маршруту Баку-Харьков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в авиакомпании.

«Полеты будут выполняться самолетами Embraer 190 два раза в неделю – по вторникам и пятницам», - говорится в информации.

Минимальный тариф по направлению Баку-Харьков составит 29 евро (в одну сторону).

Авиабилеты на рейсы в указанном направлении можно приобрести на официальном сайте компании по тарифу «Бюджет» и в офисах продаж авиакомпании по тарифу «Супер».

По тарифу «Бюджет» дополнительные услуги Buta Airways, включающие провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете являются платными.

Тариф «Супер» включает провоз багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту.

В настоящее время Buta Airways уже выполняет полеты в Украину, по маршруту Баку-Киев. С 16 мая компания откроет прямой рейс из Баку в Одессу. «Открытие новых направлений в Украине позволит еще больше увеличить туристический поток между двумя странами», - подчеркивает авиакомпания.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В настоящее время авиакомпания выполняет регулярные и сезонные рейсы из Баку в Стамбул, Аланию, Измир, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Киев, Софию, Тбилиси, Тегеран. Также выполняются прямые рейсы из второго по величине города Азербайджана – Гянджи в Москву.

Н.Аббасова