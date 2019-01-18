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Культура 18.01.2019 17:53

Мехрибан Алиева награждена почетной медалью «Узеир Гаджибейли»

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева награждена почетной медалью «Узеир Гаджибейли», учрежденной Союзом композиторов, сообщают официальные СМИ.

«Союз композиторов Азербайджана вручает Мехрибан Алиевой первый экземпляр почетной медали выдающегося композитора, создателя современного азербайджанского музыкального искусства, видного ученого-музыковеда, публициста, драматурга, педагога и общественного деятеля Узеира Гаджибейли за неоценимый вклад в сохранение его богатого наследия и неоценимые заслуги в развитии культуры Азербайджана», - говорится в информации.

Р.Бабаев

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Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, МЕДАЛЬ, КОМПОЗИТОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]