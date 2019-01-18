Помпео в пятницу встретится с северокорейским чиновником, ответственным за переговоры с США

Зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль, который курирует вопросы переговоров Северной Кореи и США, в пятницу встретится в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает госдеп США.
"Госсекретарь Помпео встречается с зампредом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем в Вашингтоне", - говорится в сообщении.
Встреча начнется в 11.00 по вашингтонскому времени (20.00 ).
Ранее в пятницу агентство "Ренхап" сообщало, что зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль прибыл в Вашингтон.
Как сообщалось, целью визита Ким Ен Чхоля являются переговоры с госсекретарем США М.Помпео по вопросам проведения второго саммита КНДР-США. СМИ не исключали, что северокорейского визитера примет президент США Дональд Трамп, которому, по сообщениям, эмиссар из Пхеньяна доставил личное послание лидера КНДР Ким Чен Ына.
Южнокорейские СМИ также сообщили, что перед визитом Ким Ен Чхоля Вашингтон посетил директор Национальной разведслужбы КНДР Су Хун, который встретился с главой ЦРУ Джиной Хаспел.
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