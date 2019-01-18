Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.07 -0.24 Brent 61.18 -0.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 20 Янв 21 Янв

Туризм 18.01.2019 17:59

Хорватия в марте 2019 года может приступить к выдаче виз в посольстве в Азербайджане

Консульский отдел посольства Хорватии в Азербайджане может открыться в марте текущего года, сообщает туристическое агентство Atlantis Travel.

«(…) посольства (в Азербайджане и Казахстане – ИФ) были открыты в 2018 году и мы надеемся, что Консульский отдел в этих странах начнет работать в полном объеме в марте 2019 года», - отмечает Atlantis Travel.

По ее информации, на данный момент в посольствах Хорватии в Баку и Асстане осуществляется активность по оснащению Консульских отделов для возможности выполнения функций в полной мере.

«По завершению процесса оснащения дипмиссий, будет предоставлена дополнительная информация о работе Консульских отделов посольства Хорватии в Астане и Баку»,- отмечается в информации.

Atlantis Travel отмечает, по завершение процесса также будет представлена информацию о возможности получения аккредитации туристическими агентствами в вышеуказанных посольствах для дальнейшей возможности подачи заявлений на получение туристических виз Хорватии.

Между тем, в посольстве Хорватии в Баку агентству «Интерфакс-Азербайджан» подтвердили проведение работ по открытию Консульских отделов. «Работы по оснащению Консульских отделов ведутся. Однако, что-либо о сроках открытия и выдаче виз Хорватии на данном этапе сказать не можем», - отметил представитель посольства.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ХОРВАТИЯ, ВИЗЫ


Похожие новости


Азербайджан и Хорватия намерены упростить визовый режим

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]