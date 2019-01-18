Хорватия в марте 2019 года может приступить к выдаче виз в посольстве в Азербайджане

Консульский отдел посольства Хорватии в Азербайджане может открыться в марте текущего года, сообщает туристическое агентство Atlantis Travel.
«(…) посольства (в Азербайджане и Казахстане – ИФ) были открыты в 2018 году и мы надеемся, что Консульский отдел в этих странах начнет работать в полном объеме в марте 2019 года», - отмечает Atlantis Travel.
По ее информации, на данный момент в посольствах Хорватии в Баку и Асстане осуществляется активность по оснащению Консульских отделов для возможности выполнения функций в полной мере.
«По завершению процесса оснащения дипмиссий, будет предоставлена дополнительная информация о работе Консульских отделов посольства Хорватии в Астане и Баку»,- отмечается в информации.
Atlantis Travel отмечает, по завершение процесса также будет представлена информацию о возможности получения аккредитации туристическими агентствами в вышеуказанных посольствах для дальнейшей возможности подачи заявлений на получение туристических виз Хорватии.
Между тем, в посольстве Хорватии в Баку агентству «Интерфакс-Азербайджан» подтвердили проведение работ по открытию Консульских отделов. «Работы по оснащению Консульских отделов ведутся. Однако, что-либо о сроках открытия и выдаче виз Хорватии на данном этапе сказать не можем», - отметил представитель посольства.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»