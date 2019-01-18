Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.07 -0.24 Brent 61.18 -0.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Янв 22 Янв

СНГ 18.01.2019 23:15

Трехсторонние переговоры по газу пройдут с участием собирающегося в избирательный отпуск Шефчовича

Трехсторонние переговоры ЕС-Россия-Украина о будущем украинском транзите российского газа состоятся в понедельник 21 января, подтвердила в Брюсселе Европейская комиссия.

"Я горячо приветствую то, что обе стороны согласились приехать в Брюссель для второго раунда переговоров на уровне министров. Я также приветствую присутствие высокопоставленных представителей двух действующих газовых компаний. Ровно шесть месяцев прошло с тех пор, как мы впервые встретились в этом формате в Берлине. Потом состоялись переговоры на уровне старших экспертов, и пришло время подвести итоги того, где мы находимся в процессе, и обсудить дальнейшие шаги по ключевым параметрам, согласованным в Берлине", - заявил по случаю трехсторонних переговоров заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

Он подчеркнул: "Нам необходимо твердое обязательство обеих сторон продвинуться в переговорах, учитывая, что срок действия действующего транзитного контракта истекает в конце этого года".

В коммюнике ЕК сообщается, что встреча состоится с участием М.Шефчовича, который, как сообщалось, с 1 февраля и, возможно, до конца марта будет находиться в избирательном отпуске как кандидат на выборах президента Словакии. В этот период его функции будет исполнять член ЕК по энергетике Мигель Ариас Каньете.

В переговорах с российской стороны примут участие министр энергетики Александр Новак и заместитель главы "Газпрома" Александр Медведев.

С украинской стороны заявлены министр иностранных дел Павел Климкин и генеральный директор "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В сообщении Еврокомиссии напоминается, что первое совещание на уровне министров по этой теме состоялось 17 июля 2018 года. За ним последовали совещания экспертов во второй половине 2018 года.

"Дискуссии в понедельник будут основаны на совещаниях на уровне экспертов и сосредоточатся на ключевых параметрах, согласованных в Берлине, в частности, на применяемой правовой базе, объемах, продолжительности и тарифах", - говорится в коммюнике ЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ГАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ, УЧАСТНИКИ


Похожие новости


Вице-премьер Туркменистана Мередов заявил о заинтересованности ЕС в строительстве Транскаспийского газопровода Переговоры ЕС, Украины и России по газу пройдут 17 июля - Шефчович Шефчович торопит Россию и Украину приступить к трехсторонним газовым переговорам Энергетическую зависимость от России надо сокращать, оставаясь прагматиками - Шефчович В Брюсселе ждут выполнения Газпромом решения Стокгольмского арбитража - Шефчович Юнкер пообещал обеспечить Болгарию газом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]