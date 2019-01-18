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Внутренняя политика 18.01.2019 18:53

Президент Алиев подписал указ о совершенствовании структуры Минтруда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о совершенствовании структуры министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, Кабинету министров страны поручено в течение месяца создать на базе «Центра восстановления для несовершеннолетних лиц с ограниченным зрением», «Предприятия социального убежища и реабилитации для несовершеннолетних сирот и лиц в социально опасном положении» и «Социального убежища для лиц старше 18 лет без места жительства», находящихся на базе Госфонда соцзащиты при министерстве, единую структуру.

Кроме того, согласно указу, ликвидируется Научно-исследовательский и учебный центр по труду и социальным проблемам.

Минтруда поручено в течение месяца обеспечить ликвидацию Центра, а также принять меры по назначению работников объединяемых структур Госфонда соцзащиты на новые должности в создающейся структуре.

А. Мамедов

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Тэги: МИНТРУДА, СТРУКТУРА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]