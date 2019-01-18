Президент Алиев подписал указ о совершенствовании структуры Минтруда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о совершенствовании структуры министерства труда и социальной защиты населения.
Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, Кабинету министров страны поручено в течение месяца создать на базе «Центра восстановления для несовершеннолетних лиц с ограниченным зрением», «Предприятия социального убежища и реабилитации для несовершеннолетних сирот и лиц в социально опасном положении» и «Социального убежища для лиц старше 18 лет без места жительства», находящихся на базе Госфонда соцзащиты при министерстве, единую структуру.
Кроме того, согласно указу, ликвидируется Научно-исследовательский и учебный центр по труду и социальным проблемам.
Минтруда поручено в течение месяца обеспечить ликвидацию Центра, а также принять меры по назначению работников объединяемых структур Госфонда соцзащиты на новые должности в создающейся структуре.
А. Мамедов
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