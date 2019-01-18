Упорство пресс-службы МИД РФ противоречит основе стратегических отношений между Азербайджаном и Россией

Необъяснимое упорство пресс-службы МИД РФ в вопросе недопуска российских граждан армянского происхождения на территорию Азербайджана трудно понять, оно противоречит основе стратегических отношений между двумя странами, говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
«Еще раз хотели бы напомнить, что только лишь в 2018 году Азербайджан посетили свыше 880 тыс. граждан РФ, абсолютное большинство которых остались довольны и выразили признательность за гостеприимство. Необъяснимое упорство пресс-службы МИД РФ в данном вопросе трудно понять, оно противоречит основе стратегических отношений между Азербайджаном и Россией. В то же время, такой подход ни в коей мере не совпадает с демонстрируемой президентами Азербайджана и России волей и проделанной ими работой в развитии отношений между двумя государствами», - говорится в сообщении.
В сообщении отмечено, что тон комментария пресс-службы МИД АР по данному вопросу был абсолютно адекватен стилю сообщения пресс-службы РФ в этой связи.
«Азербайджан и Россия являются равноправными суверенными государствами, и говорить в ультимативном тоне с Азербайджаном недопустимо и полностью противоречит этическим нормам дипломатии. Ещё раз хотели бы отметить, что азербайджанская сторона будет предпринимать адекватные действия в соответствии с дальнейшими шагами пресс-службы МИД РФ», - отмечается в сообщении.
А. Мамедов
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