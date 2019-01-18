Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.07 -0.24 Brent 61.18 -0.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Янв 22 Янв

Внешняя политика 18.01.2019 19:34

Упорство пресс-службы МИД РФ противоречит основе стратегических отношений между Азербайджаном и Россией

Необъяснимое упорство пресс-службы МИД РФ в вопросе недопуска российских граждан армянского происхождения на территорию Азербайджана трудно понять, оно противоречит основе стратегических отношений между двумя странами, говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

«Еще раз хотели бы напомнить, что только лишь в 2018 году Азербайджан посетили свыше 880 тыс. граждан РФ, абсолютное большинство которых остались довольны и выразили признательность за гостеприимство. Необъяснимое упорство пресс-службы МИД РФ в данном вопросе трудно понять, оно противоречит основе стратегических отношений между Азербайджаном и Россией. В то же время, такой подход ни в коей мере не совпадает с демонстрируемой президентами Азербайджана и России волей и проделанной ими работой в развитии отношений между двумя государствами», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечено, что тон комментария пресс-службы МИД АР по данному вопросу был абсолютно адекватен стилю сообщения пресс-службы РФ в этой связи.

«Азербайджан и Россия являются равноправными суверенными государствами, и говорить в ультимативном тоне с Азербайджаном недопустимо и полностью противоречит этическим нормам дипломатии. Ещё раз хотели бы отметить, что азербайджанская сторона будет предпринимать адекватные действия в соответствии с дальнейшими шагами пресс-службы МИД РФ», - отмечается в сообщении.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, ОТВЕТ


Похожие новости


Россия может спасти ДРСМД, ликвидировав крылатую ракету, нарушающую положения договора - глава МИД ФРГ Лавров рассчитывает на прагматизм решения ситуации с Белоруссией МИД РФ: рассчитываем, что новая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится как можно скорее, от ее исхода зависит "температура" на корейском полуострове В Баку расценили заявление Захаровой как провокационное и антиазербайджанское - МИД Климкин объяснил причины переноса российских участков для голосования в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии Турция и Россия обсудили вывод войск США из Сирии, координацию своих действий в этих условиях - Чавушоглу

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]