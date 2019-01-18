Рассуждения о переносе сроков Brexit пока чисто теоретические - представитель ЕК

Европейский союз не получал официальных просьб от Соединенного Королевства о переносе сроков Brexit, заявил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, подчеркнув, что он не переставал это повторять в последние дни.

"Мы, комиссия, как хранитель договоров ЕС, советуем вам проявлять максимальную осторожность относительно предположений, что право граждан ЕС голосовать на выборах в Европейский парламент в соответствии с действующими правилами может быть поставлено под сомнение", - сказал пресс-секретарь.

Он отвечал на вопрос о том, что может произойти, если сроки выхода Великобритании из ЕС будут отложены. Будет ли тогда Европарламент исходить из того, что должны избираться депутаты от Великобритании, и будет ли следовать той же логике Еврокомиссия, назначая еврокомиссара от Соединенного Королевства, или ей следует уже сейчас предусмотреть, как избежать путаницы?

"У нас есть законно избранный Европейский парламент, члены которого должны избираться напрямую от всех государств-членов самое позднее - в первый день нового срока полномочий нового парламента, приходящийся на этот раз на второе июля. Такова юридическая ситуация. Как хранители договора мы предпочитаем придерживаться рамок предусмотренного правового порядка", - объяснил М.Схинас.

"Но, повторяю, в любом случае в настоящее время все это пока чистая теория, потому что только вчера госпожа (премьер-министр Великобритании Тереза - ИФ) Мэй ясно заявила, что она исключает любое продление процедуры по статье 50 (Договора о ЕС - ИФ)", - добавил он.

На реплику, что теория теорией, но вдруг Великобритания к осени останется еще в составе ЕС, М.Схинас парировал: "Я представил вам официальную позицию комиссии на сегодняшний день".

Он категорически отказался отвечать на вопрос, не может ли в связи с тупиком, возникшим в ситуации Brexit, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер продлить свой мандат.

"Никаких спекуляций, никаких более или менее воображаемых сценариев. Я не хочу пускаться в рассуждения, что может или рискует произойти после истечения мандата комиссии Юнкера. Дата (окончания мандата - ИФ) на сегодня - это 31 октября нынешнего года. Больше никаких спекуляций. Я вам больше ничего не скажу", - резюмировал пресс-секретарь Еврокомиссии.