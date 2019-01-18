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Дальнее зарубежье 18.01.2019 22:33

Трамп назвал Коэна лжецом после публикации BuzzFeed о переговорах по небоскребу в Москве

Президент США Дональд Трамп обвинил своего бывшего адвоката Майкла Коэна во лжи после публикации в СМИ данных о том, что Д.Трамп приказывал адвокату говорить неправду в конгрессе.

"Он лжет, чтобы сократить свой тюремный срок!" - написал Д.Трамп в пятницу в Twitter.

Глава комитета по делам разведки палаты представителей Адам Шифф уже пообещал, что в комитете проведут проверку информации из публикации Buzzfeed.

Конгрессмен Джерри Надлер, возглавляющий юридический комитет палаты представителей, также пообещал разобраться в ситуации.

"Приказывать своему сотруднику солгать конгрессу - это федеральное преступление. Работа юридического комитета состоит в том, чтобы добраться до сути, и мы это сделаем", - написал Дж.Надлер в Twitter.

Конгрессмен из Техаса Джоакин Кастро заявил, что если сообщение Buzzfeed правда, то Д.Трампу следует уйти в отставку или же он подвергнется импичменту.

Издание BuzzFeed в четверг со ссылкой на источники сообщило, что, по его данным, Д.Трамп в свое время приказывал М.Коэну, которого недавно приговорили к трем годам лишения свободы, солгать конгрессу о сроках завершения переговоров по проекту строительства высотки в Москве. Издание отмечает, что М.Коэн дал такие показания спецпрокурору Роберту Мюллеру. По данным BuzzFeed, Д.Трамп велел М.Коэну солгать, что переговоры кончились на несколько месяцев раньше, чем это произошло на самом деле, чтобы скрыть роль Д.Трампа в проекте. Также издание сообщило, что Д.Трамп якобы поддержал сформулированное адвокатом предложение о визите своего клиента в Россию во время президентской кампании.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, АДВОКАТ, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]