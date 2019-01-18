Количество действующих банков в РФ за пять лет сократилось вдвое

Количество действующих банков в РФ в 2018 году уменьшилось на 77 - до 440 с 517, свидетельствует статистика ЦБ РФ.

За пять с половиной лет, когда происходила активная расчистка российской банковской системы, количество действующих банков в РФ сократилось на 454, или более чем в два раза, с 894 на 1 июля 2013 года.

Для сравнения: за предшествующие девять лет (с 1 мая 2004 года, когда накануне банковского кризиса работали 1277 банков) до середины 2013 года количество банков уменьшилось на 383.

Почти половина из покинувших за последнюю пятилетку финансовый рынок банков остались без лицензий в 2015 и 2016 годах (соответственно 102 и 106).

Основанием для выхода банка из игры в основном был отзыв его лицензии регулятором из-за плохого финансового состояния и нарушений требований законодательства. Количество действующих лицензий сокращалось также вследствие банковских слияний, а также добровольных отказов кредитных организаций от продолжения деятельности.

В феврале 2018 года глава ВТБ Андрей Костин так охарактеризовал происходившее в банковском секторе после прихода в середине 2013 года на пост главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной: "Я очень уважаю и поддерживаю Эльвиру Набиуллину. Она женщина, но наверное, единственный из руководителей ЦБ за весь постсоветский период, который имела по-настоящему храбрость и мужество, чтобы начать расчистку банковского сектора. Чего до нее никто не делал. Ни один из предшественников не имел достаточно, как говорят на Западе, guts - кишок, чтобы это сделать. Она за это взялась. Это не очень благодатная миссия, ее за это очень много критикуют, а я за это ее поддерживаю".

В ноябре 2017 года первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин сказал: "Процесс оздоровления финансового сектора, банковского сектора, нынешний этап его - мы условно считаем, что он начался в конце 2013 года, когда темп отзывов лицензий резко возрос, сейчас продолжается, и еще потребуется (для его завершения - ИФ) несколько лет - обычно 2-3 года".

По его словам, задача регулятора - сократить количество отзывов лицензий на фоне здоровой ситуации в банковском секторе.

"Цель наша - вернуться к ситуации, чтобы банковский крах, любой случай краха банковского, который завершается неважно как - отзывом лицензии или финансовым оздоровлением, стал экзотикой, чтобы он был редким событием - раз в несколько лет случилось, чтобы это было сенсацией. Но мы хотим вернуться к этому состоянию на фоне крепких, финансово устойчивых банков с достоверной и правдивой финансовой отчетностью", - подчеркнул первый зампред ЦБ.

О перспективах сокращения количества банков РФ на днях высказалась накануне своей отставки с поста главы рейтингового агентства АКРА Екатерина Трофимова.

Отметив, что за последние несколько лет из банковской системы выпадало примерно 10% участников рынка ежегодно, она высказала мнение, что в ближайшие пять лет процесс будет продолжаться, хотя в менее острой форме - примерно 5-7% банков в год по тем или иным причинам будут уходить с рынка.

В этом случае можно ожидать, что к 2024 году в РФ будет действовать еще примерно на 100 банков меньше.