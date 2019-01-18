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Дальнее зарубежье 18.01.2019 23:36

Супруга экс-главы Интерпола попросила убежища во Франции

Супруга бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя, находящегося под следствием в Китае, подала запрос на получение убежища во Франции, передают в пятницу местные СМИ.

По их данным, Грейс Мэн сообщила, что опасается за свою жизнь и хочет, чтобы Франция обеспечила защиту ей и ее детям.

"Мне нужно, чтобы французское правительство защищало меня, помогало мне и моим детям", - приводит радиостанция "Франс-энфо" слова супруги Мэна Хунвэя.

По ее словам, осенью прошлого года ее пытались похитить. Супруга экс-руководителя Интерпола рассказала, что в октябре к ней приходили два китайских бизнесмена, которые предлагали ей полететь с ними в Чехию на личном самолете. Она добавила, что спустя два дня они снова пришли и предложили уже тур по городам Европы, но она отказалась.

"После этой попытки меня похитить, я предупредила полицию, под защитой которой я находилась вместе с моими 7-летними детьми", - сообщила Грейс Мэн.

Кроме того, позже китайское консульство в Лионе уведомило ее о письме от мужа, но чтобы забрать его, требовалось ее личное присутствие. Она запросила, чтобы письмо было передано через французскую полицию, но ответа на эту просьбу с китайской стороны она не получила.

По сообщениям французских СМИ, в настоящее время Грейс Мэн находится в Лионе, где располагается штаб-квартира Интерпола.

В начале октября во Франции начали расследование в связи с исчезновением Мэна Хунвэя, который на тот момент занимал пост президента Интерпола. О его пропаже тогда сообщила его супруга. Она утверждала, что муж не выходил на связь с конца сентября, а также, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.

Позже китайские власти сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Китае под следствием по делу о коррупции.

7 октября Мэн Хунвэй ушел с поста президента Интерпола.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИНТЕРПОЛ, ЭКС/ГЛАВА, СУПРУГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]