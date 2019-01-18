Турция выделит РФ квоту на поставки говядины в размере 5 тыс. тонн с возможностью увеличения - Минсельхоз РФ

Турция выделит России квоту на поставки говядины в размере 5 тыс. тонн с нулевой таможенной пошлиной. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева с главой аграрного ведомства Турции Бекиром Пакдемирли, которая состоялась в рамках выставки "Зеленая неделя" в Берлине.
"В рамках встречи достигнута договоренность о выделении российским предприятиям квоты на импорт в Турцию 5 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота с нулевой ставкой ввозной таможенной пошлины с возможностью дальнейшего увеличения указанного объема", - сказал журналистам Д.Патрушев в кулуарах выставки.
Со своей стороны Россия создала все условия для доступа турецкой сельскохозяйственной продукции на отечественный рынок, отметил он. В частности, было принято решение дополнительно увеличить объем ввоза томатов из Турции на 50 тыс. тонн, до 100 тыс. тонн.
При этом Д.Патрушев обратил внимание турецких коллег на необходимость усиления фитосанитарного контроля и соблюдения качества поставляемой в Россию плодоовощной продукции.
Как сообщалось, в декабре Россия и Турция согласовали ветеринарный сертификат на поставки российской говядины на турецкий рынок.
В августе турецкая сторона сообщила, что по итогам инспекций предприятий и переговоров Россия включена в список стран, аттестованных на поставки говядины в Турцию. В 2018 году турецкие эксперты провели три инспекции российских предприятий, желающих экспортировать говядину в Турцию.
РФ договаривалась о начале поставок мяса в Турцию с 2017 года. Минсельхоз рассчитывал, что смягчение режима импорта томатов из Турции будет способствовать решению вопроса о поставках российского мяса на турецкий рынок.
Турция получила право на поставки томатов в РФ с 1 ноября 2017 года после запрета, действовавшего с 1 января 2016 года. Объем квоты составляет 50 тыс. тонн. В конце прошлого года Минсельхоз подготовил проект приказа, который предусматривает увеличение квоты вдвое, до 100 тыс. тонн.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»