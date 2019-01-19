РФ в 2018г увеличила экспорт пшеницы в Турцию на 40%, до $930 млн

Россия в 2018 году увеличила экспорт пшеницы в Турцию на 40%, до $930 млн, и заинтересована в дальнейшем наращивании поставок.
"Турция остается одним из крупнейших потребителей российской пшеницы. В 2018 году объемы поставок этой культуры выросли на 40%, до $930 млн. При этом отечественные экспортеры заинтересованы в дальнейшем увеличении поставок зерна и расширении его номенклатуры", - сказал журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев по итогам встречи с главой аграрного ведомства Турции Бекиром Пакдемирли, которая состоялась в рамках выставки "Зеленая неделя" в Берлине.
По словам Д.Патрушева, товарооборот продукции АПК между странами в 2018 году вырос на 7% и достиг $3 млрд.
При этом почти две трети объемов приходится на экспорт из России, который по итогам прошлого года составил $1,9 млрд.
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