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АПК 19.01.2019 13:54

РФ в 2018г увеличила экспорт пшеницы в Турцию на 40%, до $930 млн

Россия в 2018 году увеличила экспорт пшеницы в Турцию на 40%, до $930 млн, и заинтересована в дальнейшем наращивании поставок.

"Турция остается одним из крупнейших потребителей российской пшеницы. В 2018 году объемы поставок этой культуры выросли на 40%, до $930 млн. При этом отечественные экспортеры заинтересованы в дальнейшем увеличении поставок зерна и расширении его номенклатуры", - сказал журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев по итогам встречи с главой аграрного ведомства Турции Бекиром Пакдемирли, которая состоялась в рамках выставки "Зеленая неделя" в Берлине.

По словам Д.Патрушева, товарооборот продукции АПК между странами в 2018 году вырос на 7% и достиг $3 млрд.

При этом почти две трети объемов приходится на экспорт из России, который по итогам прошлого года составил $1,9 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]