В Белом доме рассчитывают провести встречу Трампа и Ким Чен Ына ближе к концу февраля - СМИ

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын планируют провести второй саммит ближе к концу февраля, сообщает в пятницу телеканал ABC со ссылкой на пресс-секретаря президента США Сару Сандерс.
Место встречи лидеров пока не объявлено.
В Вашингтоне ранее состоялись переговоры госсекретаря США Майка Помпео и высокопоставленного северокорейского чиновника - зампреда ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоля, который курирует вопросы переговоров Северной Кореи и США.
Затем С.Сандерс объявила, что Д.Трамп также встретится с Ким Ен Чхолем, и они обсудят прогресс в процессе полной и поддающейся проверке денуклеаризации КНДР.
СМИ сообщают, что на встрече с Ким Ен Чхолем, которая продлилась полтора часа, президент США обсуждал не только вопросы денуклеаризации, но и второго саммита США-КНДР.
Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.
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