Пару блогеров арестовали в Москве на 10 суток за съемку музыкального клипа на проезжей части Нового Арбата

Блогеры, перекрывшие проезжую часть в Москве на Новом Арбате ради съемок музыкального клипа, арестованы судом на десять суток, сообщил представитель столичной полиции Юрий Титов.

"Сегодня на основании данных административных протоколов Пресненский суд г. Москвы назначил данным нарушителям ПДД наказание в виде административного ареста сроком на десять суток каждому", - сказал Ю.Титов в пятницу "Интерфаксу".

Он напомнил, что 13 января на Новом Арбате молодой человек и девушка, "перекрыв три полосы для движения двумя транспортными средствами и выйдя на проезжую часть, произвели видеосъемку клипа, после чего с места происшествия скрылись".

Позднее личности нарушителей были установлены. Их доставили в территориальный отдел полиции.

Там в отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1ст. 12.29 "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения" и ч.1 ст. 20.2.2 "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка, сообщил представитель полиции.