В ЕС увидели позитивные сигналы в карабахском урегулировании

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) призвал положить конец конфликту в Нагорном Карабахе и добиться прочного мира на благо всему региону Южного Кавказа.
В его коммюнике отмечается, что состоявшиеся в последние месяцы контакты между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также встречи глав МИД под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, последняя из которых прошла 16 января 2019 года в Париже, "являются позитивным сигналом для прогресса в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта".
"Европейский союз с нетерпением ожидает полной реализации их результатов, включая недавнее соглашение министров иностранных дел о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру, а также рассмотрение шагов, направленных на активизацию переговоров", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу в Брюсселе.
Представитель ЕВС заверил, что Евросоюз продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
"Все выиграют от прочного мира, который поможет региону Южного Кавказа реализовать свой потенциал", - подчеркивается в коммюнике.
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