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Карабахский конфликт 19.01.2019 00:02

В ЕС увидели позитивные сигналы в карабахском урегулировании

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) призвал положить конец конфликту в Нагорном Карабахе и добиться прочного мира на благо всему региону Южного Кавказа.

В его коммюнике отмечается, что состоявшиеся в последние месяцы контакты между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также встречи глав МИД под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, последняя из которых прошла 16 января 2019 года в Париже, "являются позитивным сигналом для прогресса в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта".

"Европейский союз с нетерпением ожидает полной реализации их результатов, включая недавнее соглашение министров иностранных дел о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру, а также рассмотрение шагов, направленных на активизацию переговоров", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу в Брюсселе.

Представитель ЕВС заверил, что Евросоюз продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Все выиграют от прочного мира, который поможет региону Южного Кавказа реализовать свой потенциал", - подчеркивается в коммюнике.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]