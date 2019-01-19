Дерипаска настаивает на проверке доходов Зюганова

Бизнесмен Олег Дерипаска будет настаивать на проведении проверки доходов лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщил "Интерфаксу" представитель бизнесмена.
"Мы инициируем и будем настаивать на проведении комплексной проверки доходов Геннадия Зюганова", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пятницу Г.Зюганов заявил, что готов ответить на иск бизнесмена Олега Дерипаски и не откажется от требования создать комиссию по расследованию его предпринимательской деятельности.
"Дерипаска решил со мной судиться. Пусть он судится, наша юридическая служба работает (в ответ на поданный О.Дерипаской иск - ИФ). Но я буду настаивать на создании комиссии и расследовании по всей цепочке этого невиданного против нашей державы и национальной безопасности преступления", - сказал Г.Зюганов.
По его мнению, речь идет о потере контроля России в стратегической для страны отрасли - производстве алюминия.
17 января сообщалось, что Тверской суд Москвы зарегистрировал иск предпринимателя Олега Дерипаски к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.
Как ранее сообщил представитель бизнесмена, поводом для иска послужило высказывание Г.Зюганова на заседании Государственной Думы 9 января, когда руководитель партии КПРФ сделал заявление, в котором "назвал бизнес, основанный О.Дерипаской, аферой и преступлением".
По его словам, О.Дерипаска просит суд взыскать с Г.Зюганова компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»