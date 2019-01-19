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Дальнее зарубежье 19.01.2019 17:38

Гутерриш призвал США и КНДР согласовать дорожную карту переговоров по денуклеаризации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу призвал США и КНДР согласовать дорожную карту для дальнейших переговоров вокруг процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы полагаем, что сейчас самое время убедиться в том, что переговоры между Соединенными Штатами и КНДР снова начнутся серьезно, и что четко определена дорожная карта денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил он в ходе пресс-конференции.

В Вашингтоне ранее состоялись переговоры госсекретаря США Майка Помпео и высокопоставленного северокорейского чиновника - зампреда ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоля, который курирует вопросы переговоров Северной Кореи и США.

Затем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что президент США Дональд Трамп также встретится с Ким Ен Чхолем, и они обсудят прогресс в процессе полной и поддающейся проверке денуклеаризации КНДР.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, США, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]