Гутерриш призвал США и КНДР согласовать дорожную карту переговоров по денуклеаризации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу призвал США и КНДР согласовать дорожную карту для дальнейших переговоров вокруг процесса денуклеаризации Корейского полуострова.
"Мы полагаем, что сейчас самое время убедиться в том, что переговоры между Соединенными Штатами и КНДР снова начнутся серьезно, и что четко определена дорожная карта денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил он в ходе пресс-конференции.
В Вашингтоне ранее состоялись переговоры госсекретаря США Майка Помпео и высокопоставленного северокорейского чиновника - зампреда ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоля, который курирует вопросы переговоров Северной Кореи и США.
Затем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что президент США Дональд Трамп также встретится с Ким Ен Чхолем, и они обсудят прогресс в процессе полной и поддающейся проверке денуклеаризации КНДР.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»