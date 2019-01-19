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Дальнее зарубежье 19.01.2019 14:20

Время для разрешения ситуации с ДРСМД еще есть - генсек ООН

У России и США все еще есть время, чтобы решить проблемы с ДРСМД, заявил в пятницу генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Мы понимаем, что есть некоторые вопросы, которые нужно решить. Все еще есть время для этого. И мы решительно призываем стороны рассмотреть эти вопросы и прийти к общей интерпретации того, что на самом деле говорится в договоре, чтобы сохранить договор", - заявил А.Гутерриш на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Генсек ООН подчеркнул, что считает очень важным сохранение ДРСМД.

Также А.Гутерриш призвал Россию и США своевременно провести переговоры для сохранения Договора о Сокращении стратегических наступательных вооружений от 2010 года (СНВ-3).

"Также есть еще одно важное соглашение - СНВ-3... И я думаю, что очень важно, чтобы Россия и США своевременно провели переговоры, которые необходимы, чтобы обеспечить продление этого договора", - сказал генсек ООН.

"Очень важно, чтобы существующая архитектура ядерного разоружения по возможности улучшалась и, насколько это возможно, сохранялась", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп объявил 20 октября о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателями нарушает договор. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил М.Помпео, приостановят своё участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование.

Россия эти обвинения отвергает и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

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Тэги: ООН, США, РОССИЯ, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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