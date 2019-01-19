Премьер Нидерландов не видит возможности изменить соглашение по Brexit

ремьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора со своей британской коллегой Терезой Мэй заявил, что соглашение по выходу Великобритании из ЕС не может быть изменено.
"Я сказал ей (Т.Мэй - ИФ), что не вижу никаких возможностей для внесения изменений (в соглашение - ИФ)", - приводят европейские СМИ слова М.Рютте.
"Дальнейшие изменения по "страховочному" плану (по ирландской границе - ИФ), такие как возможность сделать его временным, или наделить Великобританию односторонним правом отказываться от этого плана (...) Это все не пройдет", - отметил премьер.
По его словам, в соглашении нет никаких "нерассудительных" пунктов.
Кроме того, из-за сложившейся ситуации после голосования в Великобритании М.Рютте призвал страны ЕС, а также компании "готовиться к худшему".
"Я рекомендую компаниям рассматривать все сценарии - надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", - добавил политик.
М.Рютте провел телефонные разговоры с Т.Мэй в четверг и в пятницу.
В минувший вторник палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза.
В понедельник Т.Мэй должна представить новый план действий по Brexit.
Накануне главный переговорщик по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье заявил, что Брюссель готов пойти на новые уступки Лондону в сделке в том случае, если Британия пойдет на уступки со своей стороны.
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