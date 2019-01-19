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Дальнее зарубежье 19.01.2019 10:56

В Колумбии возложили ответственность за теракт в Боготе на Армию национального освобождения

Власти Колумбии возложили ответственность за взрыв в Боготе на леворадикальную организацию Армия национального освобождения (АНО), сообщает в пятницу Associated Press.

По словам генпрокурора Колумбии Нестора Умберто Мартинеса, мужчина по имени Хосе Альдемар Рохас, которого обвиняют в совершении теракта, продолжительное время был членом АНО. Генпрокурор рассказал, что Х.А.Рохас в свое время потерял руку, когда работал со взрывчаткой, будучи повстанцем в одном из подразделений АНО на границе с Венесуэлой.

"Вся Колумбия готова бороться с помощью конституции и законов с теми, кто хочет подорвать нашу национальную безопасность", - заявил генпрокурор.

Как сообщалось, более 20 человек стали жертвами взрыва в полицейской академии в Боготе, еще 68 пострадали. Теракт стал самым кровавым в Колумбии с 2003 года, когда группировка Революционные вооруженные силы Колумбии - Армия народа (FARC), совершили взрыв в бизнес-клубе в Боготе, убив 36 человек.

В министерстве обороны Колумбии, заявили, что произошедшее расследуется как "акт терроризма".

Среди жертв взрыва - гражданин Панамы и гражданка Эквадора.

В связи с чрезвычайным происшествием в стране с пятницы объявлен трехдневный траур.

Генеральный прокурор Колумбии заявил, что взрыв совершил 56-летний Хосе Альдемар Рохас, управлявший пикапом Nissan 1993 года, начиненным 80 кг пентолита.

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Тэги: КОЛУМБИЯ, ТЕРАКТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]