В Колумбии возложили ответственность за теракт в Боготе на Армию национального освобождения

Власти Колумбии возложили ответственность за взрыв в Боготе на леворадикальную организацию Армия национального освобождения (АНО), сообщает в пятницу Associated Press.
По словам генпрокурора Колумбии Нестора Умберто Мартинеса, мужчина по имени Хосе Альдемар Рохас, которого обвиняют в совершении теракта, продолжительное время был членом АНО. Генпрокурор рассказал, что Х.А.Рохас в свое время потерял руку, когда работал со взрывчаткой, будучи повстанцем в одном из подразделений АНО на границе с Венесуэлой.
"Вся Колумбия готова бороться с помощью конституции и законов с теми, кто хочет подорвать нашу национальную безопасность", - заявил генпрокурор.
Как сообщалось, более 20 человек стали жертвами взрыва в полицейской академии в Боготе, еще 68 пострадали. Теракт стал самым кровавым в Колумбии с 2003 года, когда группировка Революционные вооруженные силы Колумбии - Армия народа (FARC), совершили взрыв в бизнес-клубе в Боготе, убив 36 человек.
В министерстве обороны Колумбии, заявили, что произошедшее расследуется как "акт терроризма".
Среди жертв взрыва - гражданин Панамы и гражданка Эквадора.
В связи с чрезвычайным происшествием в стране с пятницы объявлен трехдневный траур.
Генеральный прокурор Колумбии заявил, что взрыв совершил 56-летний Хосе Альдемар Рохас, управлявший пикапом Nissan 1993 года, начиненным 80 кг пентолита.
Генсек ООН подтверждает поддержку усилиям по решению карабахской проблемы
Трамп заявил о желании видеть Армению мирно сосуществующей с соседями
Президенты Азербайджана и Зимбабве провели двустороннюю встречу
Цены на нефть ускорили рост и завершают неделю в плюсе, Brent торгуется у $62,7 за баррель
Ассоциация банков Азербайджана создала еще одну экспертную группу
Ганус рассчитывает на объективное рассмотрение вопроса соответствия РУСАДА на заседании исполкома ВАДА 22 явнаря
Гражданин Ирана пытался пронести во внутренних органах в Азербайджан более 100 г героина
Найдено тело третьего летчика с потерпевших аварию Су-34 - Минобороны РФ
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»