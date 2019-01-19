Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.07 -0.24 Brent 61.18 -0.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 21 Янв 22 Янв

Дальнее зарубежье 19.01.2019 18:26

Эстония приступает к работам по модернизации границы с РФ

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о планах модернизации границы с Россией с привлечением лучших экспертов.

"К подготовке государственного заказа на строительство границы привлечены лучшие эксперты, которые тесно сотрудничают между собой. У наших учреждений большой опыт осуществления масштабных строительных проектов, и я рад, что это опыт находит применение", - сказал Ю.Ратас, побывавший в пятницу на эстонско-российской границе.

Его высказывания привели "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Премьер подчеркнул, что "восточная граница Эстонии является также и внешней границей Европейского союза и НАТО, и в процессе ее модернизации первостепенное значение имеют качество и самое оптимальное использование денежных средств".

Глава эстонского МВД Катри Райк сказала, что первый тендер по госзаказу будет объявлен уже в конце января. Стоимость строительства при нынешнем уровне цен оценивается примерно в 190 млн евро, конечная цена выяснится после проведения конкурсов госзаказа.

По словам министра, уже модернизированные два пробных участка показали, что обустройство границы в тяжелых ландшафтных условиях может быть очень затратным.

Глава департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер пояснил, что обустройство сухопутной границы начнется на двух-трех участках из точки, где сходятся пограничные линии Эстонии, Латвии и России. Временная контрольная линия (так в Эстонии называют пограничную линию - ИФ) уже обозначена, пограничная полоса очищена и подготовлена к началу строительных работ, добавил он.

По словам Э.Вахера, департамент готовится объявить тендер на проведение соответствующих работ от точки пересечения эстонско-латвийско-российской границы до пограничного перехода Лухамаа.

Ранее департамент сообщал, что на протяжении 135 километров сухопутной границы будет установлена электронная охранная система, здесь будут использоваться беспилотники, любое пересечение границы будет фиксироваться средствами видеонаблюдения или сенсорными датчиками. На протяжении примерно 90 километров будут установлен забор высотой 2,5 метра.

На остальных участках естественным помощником пограничников станут реки и болота, где нет практического смысла и необходимости возводить ограждение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ГРАНИЦА


Похожие новости


Премьер-министр Эстонии не поддерживает дублирование НАТО в Европе Премьер Эстонии считает неправильными выделять национальность военных, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ В Швеции премьер-министра Эстонии не пустили в самолет, летевший на родину - СМИ Премьер Эстонии уверен, что присутствие войск НАТО в республике станет обыденным В Эстонии повысят минимальную необлагаемую подоходным налогом зарплату до 500 евро - премьер Премьер Эстонии высказался за сохранение антироссийских санкций

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]