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СНГ 19.01.2019 11:42

Обвиняемый в шпионаже Уилан будет лично участвовать в заседании Мосгорсуда

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан будет доставлен в Мосгорсуд 22 января, когда будет рассматриваться жалоба защиты на его арест, сообщил "Интерфаксу" в пятницу его адвокат Владимир Жеребенков.

"Да, он будет доставлен и будет лично присутствовать. Ему также будет предоставлен переводчик", - сказал защитник.

Мосгорсуд 22 января рассмотрит жалобу защиты, которая просит апелляционную инстанцию отменить решение об аресте П.Уилана и избрать ему иную меру пресечения - в виде залога, размер которого оставлен на усмотрение суда.

Как сообщила ранее "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, рассмотрение апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в отношении П.Уилона, согласно требованиям УПК РФ, пройдет в закрытом от слушателей режиме.

Сотрудники ФСБ России 28 декабря задержали Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США до 28 февраля. 22 января Мосгорсуд проверит законность этого решения.

Позже выяснилось, что П.Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

П.Уилан проживал в США, но родился в Канаде - в семье выходцев из Великобритании. Ирландский же паспорт он получил, благодаря ирландским корням.

Брат П.Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что П.Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Д.Уилан.

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Тэги: РОССИЯ, ШПИОНАЖ, СУД, ЗАСЕДАНИЕ


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