В Литве в деле о шпионаже в пользу РФ появляются новые фигуранты

В деле обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина Литвы Альгирдаса Паляцкиса появляется все больше лиц, попавших в поле зрения правоохранительных органов, сообщает в пятницу агентство BNS.

По его данным, один из членов правления "Социалистического народного фронта" (СНФ), предприниматель Павел Жевжиков в пятницу подтвердил, что у него дома и на рабочем месте в декабре прошлого года были проведены обыски.

Правда, политик заверяет, что подозрения ему не предъявлены, в деле он проходит в качестве свидетеля, отмечает агентство.

"Я не склонен комментировать что-то по телефону. (...) Сам факт (обыска - BNS) -

я не могу опровергнуть. У меня точно нет ничего общего с этим", - сказал BNS П.Жевжиков.

Он заверил, что у него нет "ни возможностей, ни желания" содействовать А.Паляцкису и другим в сборе информации в пользу российской разведки о представителях литовских правоохранительных органов, которые расследовали убийства 13 января 1991 года.

Как сообщил в пятницу портал lrytas.lt, есть подозрения в том, что А.Паляцкис, передавал российской разведке информацию, которая была связана с возможным захватом заложников. Он с сообщниками мог действовать по поручению российских спецслужб, собирать для них информацию.

По данным портала, есть подозрения в том, что А.Паляцкису помогал Деймантас Бяртаускас. Согласно открытым данным, что этот человек является директором вильнюсской компании Food Expert и публичного учреждения XXI amzius, которое заявляет, что занимается рекламой, издательскими услугами.

Портал Lrytas.lt сообщил, что в деле упоминается и представитель Литовской народной партии Артурас Шидлаускас, попавший в поле зрение правоохраны заместитель председателя "Социалистического народного фронта" Андрей Горбатенков и активист Ляонас Минкявичюс.

В декабре прошлого года литовские правоохранительные органы объявили о проведении расследования возможного шпионажа в пользу России, в котором подозрения предъявлены не называемой "целой сети лиц", среди них бывшему лидеру "Социалистического народного фронта" А.Паляцкису.

Тогда сообщалось, что были задержаны и другие лица, однако их фамилии не разглашаются.

По данным BNS, А.Паляцкис находится под арестом с октября прошлого года. Генпрокуратура и Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы расследуют дело о вероятном шпионаже.

По этому же делу в Литве 18 декабря был задержан гражданин России, бывший лидер просоветской организации "Единство" Валерий Иванов.

Один из бывших переговорщиков о вступлении Литвы в Евросоюз, А.Паляцкис был членом сейма в 2004-2007 годах, а в 2007 - 2008 годах занимал должность вице-мэра Вильнюса.

Из Социал-демократической партии политик был исключен из-за противостояния и открытой конфронтации с партийным руководством в 2008 году. Потом он сам создал партию " Социалистический народный фронт", из которой вышел в начале прошлого года.

СНФ и его бывший руководитель А.Паляцкис не раз упоминались в публичных отчетах литовской разведки об угрозах национальной безопасности.

Разведка называла СНФ пророссийской политической силой, писала об участии представителей партии в направленных против США и НАТО пророссийских пропагандистских акциях.

В 2012 году А.Паляцкис был осужден за то, что "отрицал факт агрессии СССР против Литовской Республики" после заявлений о событиях 13 января 1991 года.

По данным Реестрового центра, до ареста А.Паляцкис работал менеджером общественных учреждений Antakalnio bendruomene и Visuomeniniu projektu centras.

За шпионаж в Литве грозит лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.