Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.07 -0.24 Brent 61.18 -0.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 21 Янв 22 Янв

СНГ 19.01.2019 15:34

Дело экс-главы Марий Эл Маркелова направлено в суд - адвокат

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, сообщил "Интерфаксу" один из его защитников Игорь Трунов.

"Нас официально уведомили, что обвинительное заключение утверждено и дело направляется в суд для рассмотрения по существу", - сказал адвокат.

Вместе с Л.Маркеловым перед судом предстанет гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова, а также находящийся в розыске предприниматель Николай Криваш. Рассмотрение в отношении последнего пройдет заочно.

По версии Следственного комитета России, Л.Маркелов получил через доверенное лицо Н.Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Как считает следствие, министр Ираида Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах коммерсанта Н.Криваша, что позволило Л.Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении оружия, посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Н.Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и находится в розыске. Его уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МАРКЕЛОВ, ДЕЛО, СУД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]