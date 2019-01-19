Дело экс-главы Марий Эл Маркелова направлено в суд - адвокат

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, сообщил "Интерфаксу" один из его защитников Игорь Трунов.
"Нас официально уведомили, что обвинительное заключение утверждено и дело направляется в суд для рассмотрения по существу", - сказал адвокат.
Вместе с Л.Маркеловым перед судом предстанет гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова, а также находящийся в розыске предприниматель Николай Криваш. Рассмотрение в отношении последнего пройдет заочно.
По версии Следственного комитета России, Л.Маркелов получил через доверенное лицо Н.Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
Как считает следствие, министр Ираида Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах коммерсанта Н.Криваша, что позволило Л.Маркелову получить взятку в особо крупном размере.
В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении оружия, посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Н.Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и находится в розыске. Его уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском.
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