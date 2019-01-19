Авторы законопроектов о фейковых новостях и оскорблении власти готовы учесть замечания правительства во втором чтении

Авторы законопроектов о фейковых новостях и о неуважительном отношении к власти готовы доработать документы ко второму чтению с учётом замечаний правительства, сообщила первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

"Замечания нормальные, формулировки уточним на втором чтении", - сказала Л.Бокова "Интерфаксу", комментируя отзывы правительства на данные инициативы.

По её словам, это необходимо сделать для более четкого правоприменения законов.

Л.Бокова является одним из авторов этих законопроектов.

Правительство РФ, дав положительные отзывы, высказало ряд замечаний к законопроектам, которыми устанавливаются процедуры блокировки резонансных фейковых новостей и оскорбительных высказываний в отношении общества и институтов власти РФ, сообщил "Интерфаксу" в пятницу глава комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Леонид Левин.

"Поддержав концепцию этих проектов законов, кабинет министров высказал замечания, которые, на его взгляд, следует учесть при дальнейшей работе над законопроектами", - сказал Л.Левин. Он уточнил, что отзывы поступили в комитет сегодня.

Замечания правительства, а также предложения, поступившие от представителей отрасли и экспертного сообщества в рамках прошедшего на этой неделе расширенного заседания комитета по этим проектам законов, будут обсуждаться в понедельник, сказал глава комитета. Он уточнил, что на заседании комитета 21 января законопроекты будут рассматриваться в рамках их подготовки для вынесения на первое чтение Государственной Думой.

В минувший понедельник комитет Госдумы по информполитике рассмотрел законопроект о штрафах за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации. Законопроект предлагает ввести штрафы до 1 млн рублей за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной информации под видом правдивых сообщений, создающей угрозу здоровью граждан и массового нарушения общественного порядка.

Согласно проекту, в закон о СМИ предлагается внести норму о том, что "запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий".

За нарушение этого запрета будет грозить административный штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - от 400 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Кроме того, в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагается внести норму, согласно которой в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "интернет", подобной недостоверной общественно значимой информации генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие сведения.

Законопроект внесен сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.

В тот же день комитет рассмотрел законопроект, предусматривающий наказание за выражение в интернете неуважения к органам власти и обществу.

Группа законодателей, в числе которых сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, предложила наказывать за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти.

В этой связи предлагается дополнить статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство") частью 3.

Согласно предлагаемой норме, распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете "информации, предназначенной для неограниченного круга лиц, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органа госвласти (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток".

Данный проект предусматривает возможность блокировки ресурсов, распространяющих такого рода информацию.